Bir Gece Masalı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı gündemde!

Canfeza'nın sevgisinden şüphesi olduğunu öğrendiğinde ise adeta alt üst olur.

Pişmanlık içinde Canfeza'yı soktuğu yanlış düşüncelerden ve şüphelerden kurtarmaya karar veren Mahir, yeni yıl gecesi evliliklerini gerçek bir evliliğe çevirmeye ve özür dilemeye karar verir.

Yeniden Urfa'lı ve Şehrazad olacaklardır.