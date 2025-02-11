BİR GECE MASALI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canfeza'nın tutuklanıp televizyon ekranlarında yer alması, evde büyük bir huzursuzluğa neden olur. Mahir, Canfeza'yı hem savunmaya çalışırken hem de ona açtığı zorluklarla baş etmeye çalışır. Canfeza'yı kontrol altına almaya uğraşırken, aynı zamanda ilişkilerinin zarar görmemesi için çaba sarf eden Mahir, ona daha fazla vakit ayırmaya karar verir.