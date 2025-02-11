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Giriş Tarihi: 11.02.2025 23:21 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:21

BİR GECE MASALI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı, bu akşam saat 20:00'de 21. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicileri kendine çekmeye devam ediyor. Reytinglerdeki yükselişini sürdüren yapım, her bölümüyle merakı arttırmayı başardı. Peki, Bir Gece Masalı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR GECE MASALI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve büyük beğeni toplayan Bir Gece Masalı dizisi, 22. bölüm fragmanıyla yeniden gündemde. Salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasına giren dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, proje NGM imzası taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Bir Gece Masalı, 21. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilen detaylar...

BİR GECE MASALI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan "Bir Gece Masalı" 22S. bölüm fragmanı merak konusu oldu.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

BİR GECE MASALI FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ!

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BİR GECE MASALI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Canfeza'nın tutuklanıp televizyon ekranlarında yer alması, evde büyük bir huzursuzluğa neden olur. Mahir, Canfeza'yı hem savunmaya çalışırken hem de ona açtığı zorluklarla baş etmeye çalışır. Canfeza'yı kontrol altına almaya uğraşırken, aynı zamanda ilişkilerinin zarar görmemesi için çaba sarf eden Mahir, ona daha fazla vakit ayırmaya karar verir.

BİR GECE MASALI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Ferman için ise tehlike çanları çalmaya başlamıştır; attığı adımlar, Ferman'ı babasıyla karşı karşıya getirir. Canfeza, Mahir'i ailesi ve amirlerine karşı zor duruma soktuğunun farkına varır ve artık sakin olacağına, Mahir'den hiçbir şey saklamayacağına dair söz verir. Ancak, Selim Allame'nin Canfeza'yı içine çekmeye çalıştığı tuzak, bu sözlerin gerçekleşmesine engel olacak mıdır?

BİR GECE MASALI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

BİR GECE MASALI OYUNCU KADROSU

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

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