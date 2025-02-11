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BİR GECE MASALI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
23:21
BİR GECE MASALI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Bir Gece Masalı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı, bu akşam saat 20:00'de 21. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicileri kendine çekmeye devam ediyor. Reytinglerdeki yükselişini sürdüren yapım, her bölümüyle merakı arttırmayı başardı. Peki, Bir Gece Masalı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?