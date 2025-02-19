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BİR GECE MASALI 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Bir Gece Masalı yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
06:12
BİR GECE MASALI 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Bir Gece Masalı yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Ekranların izleyenleri ekrana kilitleyen dizisi Bir Gece Masalı 23. bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı. Bu akşam yayımlanan 22. bölümde yaşanan heyecanlı sahnelerin ardından yeni bölümden kareler görmek isteyen izleyici fragmanı takip ediyor. Canfeza ve Mahir'in hikayesini seyredenler ekran başındaydı. Peki; Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?