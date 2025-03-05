Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı yayında! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündeminde. 25. bölüm fragmanı, heyecan dolu gelişmelerin ardından merakla bekleniyor. Dizinin gelecek haftaki bölümünde neler yaşanacağı ise büyük bir merak konusu. Peki, Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…