Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı yayında! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 00:18 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 00:19

Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı yayında! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Bir Gece Masalı yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı yapımın 4 Mart 2025 tarihli 24. bölümünün ardından gelecek haftaki bölümde yaşanacaklar merak edildi. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği dizinin yeni bölümünde izleyicileri şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. Peki; Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar.

Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı yayında! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündeminde. 25. bölüm fragmanı, heyecan dolu gelişmelerin ardından merakla bekleniyor. Dizinin gelecek haftaki bölümünde neler yaşanacağı ise büyük bir merak konusu. Peki, Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı yayında! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

BİR GECE MASALI 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ile takip edilen Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayında:

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı yayında! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

BİR GECE MASALI 24. BÖLÜM KONUSU

Gülizar ve Kürşat birlikteliği Yılmaz konağında bomba etkisi yaratır. Henüz bu olayın yankıları atlatılamadan Mahir'in babaannesiyle ilgili öğrendiği bir gerçek onu çılgına çevirir.

Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı yayında! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Mahir bir karar alır. Raşit'in ölümünden beri aranan Selim Allame'nin yerini tespit eden Mahir, büyük bir operasyon gerçekleştirir.

Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı yayında! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Ancak Selim'in yakalanmak üzereyken yaptığı hamle Mahir'i bile şoke eder.