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Giriş Tarihi: 08.04.2025 18:30 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:30

BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM İZLE | Bir Gece Masalı son bölüm izle ATV dizi ekranında!

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı Bir Gece Masalı, bu akşam 28. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Saat 20.00'de ekranlara gelecek yeni bölümde heyecan ve duygusallık yine bir arada yaşanacak. Diziyi kaçırmak istemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler "Bir Gece Masalı 28. bölüm izle" aramalarıyla gündemde.

BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM İZLE | Bir Gece Masalı son bölüm izle ATV dizi ekranında!

Duygusal sahneleri ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken Bir Gece Masalı, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında 28. bölümüyle ekranlara geliyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı dizi, yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Son bölümü kaçırmak istemeyenler "Bir Gece Masalı tek parça izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM İZLE | Bir Gece Masalı son bölüm izle ATV dizi ekranında!

BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM İZLE

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

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BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM İZLE | Bir Gece Masalı son bölüm izle ATV dizi ekranında!

BİR GECE MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır. Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir.

BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM İZLE | Bir Gece Masalı son bölüm izle ATV dizi ekranında!

Sevde'nin ölümü ailede büyük üzüntüye yol açarken Ferman'ın artık evlenmek için hiçbir engeli kalmamıştır. Ancak ailesini karşısında bulur. Mahir ve Canfeza ilişkilerini onarmaya çalışırken Süreyya'nın Kürşat'la yaptığı konuşma Ozan'a bir kapı açar ve Canfeza'ya söylediği yalanlarla onu lansmana gelmeye ikna eder.

BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM İZLE | Bir Gece Masalı son bölüm izle ATV dizi ekranında!

Ozan'ın Raşit'le bağlantısını çözen Mahir ise Canfeza'nın lansmana gittiğini duyunca deliye döner.