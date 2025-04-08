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BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM İZLE | Bir Gece Masalı son bölüm izle ATV dizi ekranında!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
18:30
BİR GECE MASALI 28. BÖLÜM İZLE | Bir Gece Masalı son bölüm izle ATV dizi ekranında!
ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı Bir Gece Masalı, bu akşam 28. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Saat 20.00'de ekranlara gelecek yeni bölümde heyecan ve duygusallık yine bir arada yaşanacak. Diziyi kaçırmak istemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler "Bir Gece Masalı 28. bölüm izle" aramalarıyla gündemde.