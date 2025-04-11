Bir Gece Masalı 28. bölüm İZLE yayında! ATV dizi izle ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm İZLE!

BİR GECE MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır. Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir.