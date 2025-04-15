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Bir Gece Masalı 30. bölüm fragmanı heyecanı: ATV Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
23:56
Bir Gece Masalı 30. bölüm fragmanı heyecanı: ATV Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Bir Gece Masalı, her hafta izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi, 15 Nisan 2025'te yayınlanan 29. bölümü ile yine heyecan dolu anlar yaşattı. Şimdi ise gözler, dizinin 30. bölüm fragmanına çevrildi. Sürükleyici hikayesiyle büyük beğeni toplayan yapımda, izleyicileri şaşırtacak yeni gelişmeler yaşanacak. Peki; Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Gece Masalı 30. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar.