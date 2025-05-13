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BİR GECE MASALI 32. BÖLÜM İZLE: ATV ile Bir Gece Masalı son son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
20:11
BİR GECE MASALI 32. BÖLÜM İZLE: ATV ile Bir Gece Masalı son son bölüm izle!
Bir Gece Masalı 32. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Heyecanın tırmandığı bu haftaki bölümde Canfeza'yı bulan ve Selim'in yaşadığını öğrenen Mahir bir süre güvenlik için köşkte kalmalarına karar verir. Öte yandan bıçak kemiğe dayanmıştır. Mahir Kürşat'a zor bir seçim sunar. İşte, 13 Mayıs 2025 tarihli Bir Gece Masalı son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça.