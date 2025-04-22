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Haberler Yaşam Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışıyla! Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 18:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 18:04

Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışıyla! Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sezon başında yayına giren dizisi Bir Gece Masalı için yeni bölüm sorgulamaları devam ediyor. Salı akşamları ekranlarda yer alan yapım, Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'den İstanbul'a uzanan sıradışı hikayesini işliyor. Peki, 22 Nisan Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu,yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı ve detaylar

Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışıyla! Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat) ve Rüçhan Çalışkur (Afet) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinin 29. bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. 30. bölüm fragmanı izleyiciyle buluşsa da yeni bölüm bu hafta yayın akışında görünmedi. 22 Nisan Bir Gece Masalı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışıyla! Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

BİR GECE MASALI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
22 Nisan Salı gecesi Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümü ekranda olmayacak. ATV'de saat 20:30'da Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.

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Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışıyla! Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
22 Nisan Salı gecesi saat 22:45'te Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından Bir Gece Masalı dizisinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm ise 29 Nisan Salı günü yayınlanacak.

Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışıyla! Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Tümosan Konyaspor - Galatasaray
22:45 Bir Gece Masalı
01:45 Sustalı Ceylan

Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışıyla! Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?
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