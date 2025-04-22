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Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışıyla! Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
18:04
Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışıyla! Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?
ATV'nin sezon başında yayına giren dizisi Bir Gece Masalı için yeni bölüm sorgulamaları devam ediyor. Salı akşamları ekranlarda yer alan yapım, Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'den İstanbul'a uzanan sıradışı hikayesini işliyor. Peki, 22 Nisan Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu,yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı ve detaylar