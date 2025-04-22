Bir Gece Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışıyla! Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat) ve Rüçhan Çalışkur (Afet) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinin 29. bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. 30. bölüm fragmanı izleyiciyle buluşsa da yeni bölüm bu hafta yayın akışında görünmedi. 22 Nisan Bir Gece Masalı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?