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Bir Gece Masalı bu akşam yok mu, neden yok? 21 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
20:07
Bir Gece Masalı bu akşam yok mu, neden yok? 21 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?
Ekranların izleyenleri ekrana kilitleyen dizisi Bir Gece Masalı bugün var mı yok mu sorgulanmaya başladı. Bu akşam yayımlanması beklenen 19. bölüm için araştırmalar hız kazandı. Canfeza ve Mahir'in hikayesini takip edenler ekran başındaydı. Peki; 21 Ocak ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte, detaylar...