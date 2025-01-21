Bir Gece Masalı bu akşam yok mu, neden yok? 21 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

Bir Gece Masalı bugün var mı, bu akşam yok mu gibi sorular dizi takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Su Burcu Yazı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı yapım her hafta salı günleri ekrana geliyor. Peki; ATV Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?