Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
09:21
Bir Gece Masalı nerede çekildi? ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı çekim yeri!
Bir Gece Masalı bu akşam ATV ekranlarına izleyicisi ile buluşurken, çekim yerleri gündem oldu. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı yapımın çekimleri iki farklı şehirde gerçekleşiyor. Burak Deniz'in canlandırdığı komiser Mahir ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Yörük kızı Canfeza arasındaki imkansız aşk izleyenleri derinden etkiliyor. Peki, Bir Gece Masalı nerede çekiliyor?