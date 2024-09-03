Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? ATV’nin yeni dizisinin çekim yerleri takip ediliyor!

Bir Gece Masalı nerede çekiliyor sorusu en çok araştırılanlar arasında. Yeni dizinin çekildiği il ve ilçe merak konusu. Aşk hikayesinin anlatılacağı yapımı kaçırmak istemeyenler 1. bölüm için 3 Eylül Salı günü ekran başında olacak. İşte, diziye dair tüm detaylar...