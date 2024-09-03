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Giriş Tarihi: 03.09.2024 00:37 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 00:37

Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? ATV'nin yeni dizisinin çekim yerleri takip ediliyor!

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi çekim yerleri ile gündemde. İki farklı şehirde çekim yapan ekip iddialı hikayeyi görsel şölen sunan sahneleri ile destekliyor. Fragmanlarıyla ses getiren dizi her hafta salı günü ekranlarda olacak. Peki; Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, hangi şehirde? İşte, diziye dair merak edilenler...

Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? ATV’nin yeni dizisinin çekim yerleri takip ediliyor!

Bir Gece Masalı nerede çekiliyor sorusu en çok araştırılanlar arasında. Yeni dizinin çekildiği il ve ilçe merak konusu. Aşk hikayesinin anlatılacağı yapımı kaçırmak istemeyenler 1. bölüm için 3 Eylül Salı günü ekran başında olacak. İşte, diziye dair tüm detaylar...

Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? ATV’nin yeni dizisinin çekim yerleri takip ediliyor!

BİR GECE MASALI BAŞLIYOR!

ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı 1. bölüm 3 Eylül Salı günü ekranlarda olacak. Fragmanıyla heyecan yaratan yapımın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme alıyor.

İşte, diziye dair merak edilenler...

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Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? ATV’nin yeni dizisinin çekim yerleri takip ediliyor!

BİR GECE MASALI KONUSU VE OYUNCULARI

Dizi Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.

Burak Deniz'in canlandırdığı komiser Mahir ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Yörük kızı Canfeza arasındaki imkansız aşk, yeni tanıtımda öne çıkarken; dizi sürükleyici atmosferi ve derinlikli karakterleri ile beğeni topladı.

Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? ATV’nin yeni dizisinin çekim yerleri takip ediliyor!

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler yer alıyor.

Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? ATV’nin yeni dizisinin çekim yerleri takip ediliyor!

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

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