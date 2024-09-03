Giriş Tarihi: 03.09.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
00:37
Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? ATV'nin yeni dizisinin çekim yerleri takip ediliyor!
Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi çekim yerleri ile gündemde. İki farklı şehirde çekim yapan ekip iddialı hikayeyi görsel şölen sunan sahneleri ile destekliyor. Fragmanlarıyla ses getiren dizi her hafta salı günü ekranlarda olacak. Peki; Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, hangi şehirde? İşte, diziye dair merak edilenler...