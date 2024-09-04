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Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 07:20

Bir Gece Masalı nerede, çekimleri hangi şehirde? ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı ilk bölümüyle yayında!

Bir Gece Masalı bu akşam ATV ekranlarına izleyicisi ile buluşurken, çekim yerleri gündem oldu. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı yapımın çekimleri iki farklı şehirde gerçekleşiyor. Burak Deniz'in canlandırdığı komiser Mahir ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Yörük kızı Canfeza arasındaki imkansız aşk izleyenleri derinden etkiliyor. Peki, Bir Gece Masalı nerede çekiliyor?

Bir Gece Masalı nerede, çekimleri hangi şehirde? ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı ilk bölümüyle yayında!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşkını konu edinen dizi, atmosferiyle izleyenleri hayran bıraktı. Yeni dizinin çekildiği ile ve ilçeler merak edilirken, iki farklı şehirde dizinin çekimlerinin gerçekleştiği ortaya çıktı. Peki, ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın çekim yerleri neresi, nerede çekildi?

Bir Gece Masalı nerede, çekimleri hangi şehirde? ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı ilk bölümüyle yayında!

BİR GECE MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" ilk bölümüyle 3 Eylül Salı akşamı başlıyor.

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Bir Gece Masalı nerede, çekimleri hangi şehirde? ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı ilk bölümüyle yayında!

BİR GECE MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çekilmektedir. İlerleyen bölümler ise İstanbul'da Asaf Bey konağında çekiliyor.

Bir Gece Masalı nerede, çekimleri hangi şehirde? ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı ilk bölümüyle yayında!

BİR GECE MASALI KONUSU

Dizi Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.

Bir Gece Masalı nerede, çekimleri hangi şehirde? ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı ilk bölümüyle yayında!

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

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