Bir Gece Masalı nerede, hangi şehirde çekiliyor? ATV yeni dizisi Bir Gece Masalı ilk bölüm yayımlandı!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşkını konu edinen dizi, atmosferiyle izleyenleri hayran bıraktı. Yeni dizinin çekildiği ile ve ilçeler merak edilirken, iki farklı şehirde dizinin çekimlerinin gerçekleştiği ortaya çıktı. Peki, ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın çekim yerleri neresi, nerede çekildi?