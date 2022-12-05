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Bir inat uğruna 59 yıl Türkiye’ye gelmedi: Vasiyetiyle Trabzon’da toprağa verildi! İşte hikayesi…
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:12
Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
11:12
Bir inat uğruna 59 yıl Türkiye’ye gelmedi: Vasiyetiyle Trabzon’da toprağa verildi! İşte hikayesi…
Askerdeyken babasının ölümünü gizlediği köylüsüne küsen Celal Tuna (83) yurt dışına çıktı. Bu durum sonrası inat eden Tuna, 59 yıl Türkiye'ye gitmedi. Önceki gün Hollanda'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Celal Tuna, vasiyeti üzerine Trabzon'da toprağa verildi