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Haberler Yaşam Bir inat uğruna 59 yıl Türkiye’ye gelmedi: Vasiyetiyle Trabzon’da toprağa verildi! İşte hikayesi…
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:12

Bir inat uğruna 59 yıl Türkiye’ye gelmedi: Vasiyetiyle Trabzon’da toprağa verildi! İşte hikayesi…

Askerdeyken babasının ölümünü gizlediği köylüsüne küsen Celal Tuna (83) yurt dışına çıktı. Bu durum sonrası inat eden Tuna, 59 yıl Türkiye'ye gitmedi. Önceki gün Hollanda'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Celal Tuna, vasiyeti üzerine Trabzon'da toprağa verildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR
Bir inat uğruna 59 yıl Türkiye’ye gelmedi: Vasiyetiyle Trabzon’da toprağa verildi! İşte hikayesi…

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Tepeköyü'nde 1949 yılında dünyaya gelen Celal tuna, inadı ile ebediyete göç etti. 83 yaşındaki Tuna, 1963 yılında askere gitti. Askerliğini yaptığı sırada babasının öldüğünü kendisine söylemeyen akraba ve köylüsüne küsüp, Belçika'ya maden işçisi olarak gitti. Bir süre sonra Hollanda'ya yerleşen Tuna, bir kadınla tanışıp evlendi.

Bir inat uğruna 59 yıl Türkiye’ye gelmedi: Vasiyetiyle Trabzon’da toprağa verildi! İşte hikayesi…

Uzun yıllar pansiyon işleten Tuna, eşinin ölümünden sonra yalnız yaşamaya başladı. Tuna, 59 yıl Türkiye'ye ayak basmadı. Fransa'da yaşayan yeğeni Serkan Tuna, amcasını Türkiye'ye götürmek için geçtiğimiz aylarda büyük mücadele verdi ama yine ikna edemedi.

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Bir inat uğruna 59 yıl Türkiye’ye gelmedi: Vasiyetiyle Trabzon’da toprağa verildi! İşte hikayesi…

Bu inadı ise SABAH, duyurdu. Hastanede tedavi gören Celal Tuna'dan geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yeğeni Serkan Tuna, "Amcam ölmeden önce cenazesinin memlekette defnedilmesi için vasiyet etmişti. Sağlığında memlekete götürebilmek için çok dil döktüm ama inadını kıramadım. 59 yıl sonra cenazesini vasiyeti üzerine Trabzon'a getirip, burada toprağa verdik" dedi.

Bir inat uğruna 59 yıl Türkiye’ye gelmedi: Vasiyetiyle Trabzon’da toprağa verildi! İşte hikayesi…

VASİYETİ ÜZERİNE TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Yıllar boyunca ailesi ile görüşmeyen Celal Tuna'yı 20 yıl önce Fransa'da yaşayan yeğeni Serken Tuna buldu. Amcasını yeniden Türkiye'ye getirmek için mücadele veren Serkan Tuna'nın gayreti yine sonuçsuz kaldı.

Bir inat uğruna 59 yıl Türkiye’ye gelmedi: Vasiyetiyle Trabzon’da toprağa verildi! İşte hikayesi…

Türkiye'ye dönmeye ikna edilemeyen Celal Tuna, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Celal Tuna, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 59 yıl boyunca Türkiye'ye ayak basmayan Celal Tuna'nın cenazesi vasiyeti üzerine havayolu ile Trabzon'a getirildi. Yomra ilçesine bağlı Tepeköy mahallesinde cenaze namazı kılınan Tuna, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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