Bir inat uğruna 59 yıl Türkiye’ye gelmedi: Vasiyetiyle Trabzon’da toprağa verildi! İşte hikayesi…

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Tepeköyü'nde 1949 yılında dünyaya gelen Celal tuna, inadı ile ebediyete göç etti. 83 yaşındaki Tuna, 1963 yılında askere gitti. Askerliğini yaptığı sırada babasının öldüğünü kendisine söylemeyen akraba ve köylüsüne küsüp, Belçika'ya maden işçisi olarak gitti. Bir süre sonra Hollanda'ya yerleşen Tuna, bir kadınla tanışıp evlendi.