Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı izle ATV’de! Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Güneş ortadan kayboldu, Dila’nın durumu kritik!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 4. BÖLÜM ÖZETİ

atv'nin sezona muhteşem başlayan dizisi Bir Küçük Gün Işığı yine dikkat çeken bir bölümle ekrana geldi. Güneş, Elif'le birlikte keyif içinde çizgi film izlerken patlamış mısır yemeyi ihmal etmedi. Bir Küçük Gün Işığı 4. Bölüm'de Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi iyiden iyiye anne-kız evresine geçti.