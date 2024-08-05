Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
08:03
Bir naylon topla 10 bin gönüle girdi! İyilik hareketi kartopu gibi büyüdü
Batman'da köy okullarını gezdiği sırada çocukların plastik malzemeleri bantla sararak yaptıkları topla maç ettiklerini gören öğretmen Alperen Muammer Temiz, aynı köye bir hafta sonra futbol topuyla gitti. Çocukların yüzündeki sevinci gören Alperen öğretmen o an kendi iyilik hareketini başlatmaya karar verdi. SABAH'ın 7 Aralık 2021'de "Dağları aşan iyilik köprüsü" manşetiyle haberleştirdiği Alperen öğretmene, yurdun dört bir yanından destek mesajları geldi. SABAH'ın sayesinde bir topla başladığı iyilik hareketi kartopu gibi büyüdü ve derneğe dönüştü.