Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 08:03

Bir naylon topla 10 bin gönüle girdi! İyilik hareketi kartopu gibi büyüdü

Batman'da köy okullarını gezdiği sırada çocukların plastik malzemeleri bantla sararak yaptıkları topla maç ettiklerini gören öğretmen Alperen Muammer Temiz, aynı köye bir hafta sonra futbol topuyla gitti. Çocukların yüzündeki sevinci gören Alperen öğretmen o an kendi iyilik hareketini başlatmaya karar verdi. SABAH'ın 7 Aralık 2021'de "Dağları aşan iyilik köprüsü" manşetiyle haberleştirdiği Alperen öğretmene, yurdun dört bir yanından destek mesajları geldi. SABAH'ın sayesinde bir topla başladığı iyilik hareketi kartopu gibi büyüdü ve derneğe dönüştü.

Ali ALTUNTAŞ
Bir naylon topla 10 bin gönüle girdi! İyilik hareketi kartopu gibi büyüdü

SABAH'ın 7 Aralık 2021'de "Dağları aşan iyilik köprüsü" manşetiyle haberleştirdiği Alperen öğretmene, yurdun dört bir yanından destek mesajları yağdı. Bir topla başladığı iyilik hareketi SABAH'ın sayesinde kartopu gibi büyüdü ve derneğe dönüştü. Şuan 10 bin gönüllüyle çalışmalarını sürdüren Alperen öğretmen; "Bu haber sayesinde sesimizi tüm Türkiye duydu.

Bir naylon topla 10 bin gönüle girdi! İyilik hareketi kartopu gibi büyüdü

Alperen'in iyilik hareketi artık 'İyilik Peşinde Yardım Derneği' oldu. Derneğimizde gönüllü öğretmenlerimizle çocuklara ücretsiz ders, ailelere gıda ve giyim desteği sağlıyoruz. On bin gönüllümüzle bugünlere gelmemizi sağlayan SABAH'a teşekkür ederiz" dedi. .

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir naylon topla 10 bin gönüle girdi! İyilik hareketi kartopu gibi büyüdü

Batman Sason'da 2021 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcılığı görevini yapan Alperen Muammer Temiz, ulaşımı zor bir konumda bulunan dağ köyü Karameşe'nin ilkokulunu ziyarete gitti.

Bir naylon topla 10 bin gönüle girdi! İyilik hareketi kartopu gibi büyüdü

Köyde çocuklarının plastik malzemeleri bantla sararak yaptıkları topla maç ettiklerini görünce duygulanan Alperen öğretmen bir hafta sonra çocuklara futbol topu götürdü. Çocukların sevincini görünce kendi iyilik hareketini sosyal medyada kuran Alperen öğretmen, tayin olduğu Aydın'ın Söke ilçesinde de çalışmalarına devam etti.

Bir naylon topla 10 bin gönüle girdi! İyilik hareketi kartopu gibi büyüdü

SESİMİZİ TÜM TÜRKİYE DUYDU

Sosyal medyada başlattığı Alperen'in İyilik Hareketi'nin SABAH'ta manşetten haber olmasıyla seslerini Tüm Türkiye'nin duyduğunu belirten öğretmen Alperen Muammer Temiz; "Batman'da görev yaptığım dönemde bir köy ilkokulunu ziyaret ettim.

SON DAKİKA