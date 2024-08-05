Bir naylon topla 10 bin gönüle girdi! İyilik hareketi kartopu gibi büyüdü

SABAH'ın 7 Aralık 2021'de "Dağları aşan iyilik köprüsü" manşetiyle haberleştirdiği Alperen öğretmene, yurdun dört bir yanından destek mesajları yağdı. Bir topla başladığı iyilik hareketi SABAH'ın sayesinde kartopu gibi büyüdü ve derneğe dönüştü. Şuan 10 bin gönüllüyle çalışmalarını sürdüren Alperen öğretmen; "Bu haber sayesinde sesimizi tüm Türkiye duydu.



