'Bir nefes candır cama üflediğimiz'

Şişecam'da baba mesleğine başladığını ve 35 yıldır sıcak cam ustası olarak çalıştığını anlatan Mustafa Dalkılıç, babasının gayretiyle bu işe başladığını ve bir daha kopamadığını kaydetti.

Aynı zamanda Cam Ocağı Vakfı'nda da çalışan Dalkılıç, "Paşabahçe Şişecam'da babamız bu işe başlamamızı istedi, küçük yaşlarda öğrendik, hala ilk günkü gibi zevkle hevesle yapıyorum. Cam benim için müthiş bir duygu, hiç ayrılamadığım bir duygu, başka işlerle de uğraştım ama cam işi benim için bambaşka, dönüp dolaşıp yine fırının önünde buldum kendimi." diyerek işine olan tutkusunu dile getirdi.