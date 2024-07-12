Bir odayı 52 bin kişiye satacak şekilde hisselendirmişler... ’Bedava tatil kazandınız’ mesajıyla 10 milyar liralık vurgun

"İlk dönemlerde her bir odayı 104 kişiye satacak şekilde tapu kayıtlarını düzenlemişler. Verilen tapularda bir odanın 1/104 payı satıldığı için oda 104 kişiye satılmış. Bir yıl 52 hafta olduğuna göre bu dönemde odanın en fazla 52 kişiye satılması gerekirken bunun 2 katı kişiye satılmış. Bu şekilde herkesin en az 1 hafta tatil yapma hakkı olacağı belirtilerek bu satışlar yapılmış. Bu dönemde Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre devre mülk hakkının 15 günden kısa süreli olması yasak fakat kanuna aykırı olarak satışlar 1 haftalık yapılmış. Daha sonra her bir odayı 521'er kişiye satılacak hale getirerek toplamda 45 binin üzerinde insana ulaşmışlar. "

Operasyondan 2 ay önce de organizasyonun yeni bir formüle geçtiğini, bir odayı 52 bin kişiye satacak şekilde hisselendirme yaptıklarını anlatan Satan, "Üstelik son dönemde yapmış oldukları tapu devirleri hacizli devirler. Burada vatandaşların çok ciddi mağduriyeti var. Bir oda 52 bin kişiye satılır mı? Bir kişiye 1000 yılda bir sıra geliyor." ifadelerini kullandı.