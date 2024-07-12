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Bir odayı 52 bin kişiye satacak şekilde hisselendirmişler... 'Bedava tatil kazandınız' mesajıyla 10 milyar liralık vurgun
Giriş Tarihi: 12.07.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
12:45
Bir odayı 52 bin kişiye satacak şekilde hisselendirmişler... 'Bedava tatil kazandınız' mesajıyla 10 milyar liralık vurgun
Yalova'da "devre mülk" satışıyla binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin soruşturmada, şüphelilerin bir odayı binlerce kişiye sattığı, mağdurların kullanmadıkları devre mülkler için aidat ödemeye zorlandığı, kabul etmeyenler hakkında da icra takibi başlattıkları belirlendi.