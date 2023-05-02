Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:59
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
15:59
Bir şehir onu arıyor: Ne olur ses ver Milhan!
Kocaeli'de 22 Nisan'da gece saatlerinde telefonunu yanına almayarak evden çıkan 18 yaşındaki Milhan Hacıfettahoğlu'ndan 11 gündür haber alınamıyor. Günlerdir Milhan'dan gelecek iyi bir haberi bekleyen teyzesi, "Anne kanser hastası. Anne hem diğer çocuklarının hem de kızının peşinde. Rahatsızlığı da var. Anne perişan bir durumda. Sokak sokak aradığımızı biliyoruz. Artık işimizi gücümüzü bıraktık. Biz küçük bir ses istiyoruz" şeklinde konuştu.