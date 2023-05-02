Bir şehir onu arıyor: Ne olur ses ver Milhan!

Milhan'ın annesinin kanser hastası olduğunu dile getiren Çuvalcı, şu ifadeleri kullandı:

"Anne kanser hastası. Ayrıyeten kardeşleri var. Milhan kızımızın kardeşleri var. Anne hem diğer çocuklarının hem de kızının peşinde. Rahatsızlığı da var. Anne perişan bir durumda. Daha çok hastalığı tetiklenmesin diye gizli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sokak sokak aradığımızı biliyoruz. Artık işimizi gücümüzü bıraktık. Biz küçük bir ses istiyoruz. 'Ben sağım, beni aramayın' desin. Yeter ki bize ses versin. Arkadaşları bize yardımcı olsun. Yedi kat yabancılar koşturuyor. Yeğenimin kaçtığı akşam kullandığı kent kart arkadaşında çıkıyor ama o kişi 'ben görüşmedim' diyor. Bu da bizi kuşkulandırıyor. Ondan ses alamadığımız her gün bizim için bir ölüm. 'Tamam, bir şey oldu' diyoruz. 11 gün oldu hala bir ses yok"



