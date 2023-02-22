Haberler Yaşam Bir sonraki büyük deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Türkiye’de bir sonraki deprem nerede bekleniyor, hangi fay hattında?

Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:18

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Prof. Dr. Naci Görür, "bir sonraki deprem nerede bekleniyor ve ne zaman olacak, kaç şiddetinde olacak?" sorularına büyük ölçüde yanıt verdi. Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay'a dikkat çeken Naci Görür'ün sözleri doğru çıktı ve 6.4 büyüklüğünde deprem oldu ve hasarlı binalar yıkıldı. Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinden açıklamalar yapan Naci Görür, tehlikenin nerede olduğunu dikkat çekiyor. Peki, bir sonraki deprem ne zaman olacak? İşte detaylar