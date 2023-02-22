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Haberler Yaşam Bir sonraki büyük deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Türkiye’de bir sonraki deprem nerede bekleniyor, hangi fay hattında?
Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:18

Bir sonraki büyük deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Türkiye’de bir sonraki deprem nerede bekleniyor, hangi fay hattında?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Prof. Dr. Naci Görür, "bir sonraki deprem nerede bekleniyor ve ne zaman olacak, kaç şiddetinde olacak?" sorularına büyük ölçüde yanıt verdi. Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay'a dikkat çeken Naci Görür'ün sözleri doğru çıktı ve 6.4 büyüklüğünde deprem oldu ve hasarlı binalar yıkıldı. Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinden açıklamalar yapan Naci Görür, tehlikenin nerede olduğunu dikkat çekiyor. Peki, bir sonraki deprem ne zaman olacak? İşte detaylar

Bir sonraki büyük deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Türkiye’de bir sonraki deprem nerede bekleniyor, hangi fay hattında?

Bir sonraki büyük deprem ne zaman olacak, bir sonraki deprem nerede bekleniyor? soruları yanıt arıyor. gözler Prof. Dr. Naci Görür'ün Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası yaptığı açıklamalarda Hatay'da büyük bir artçı deprem beklendiğini bildirmişti. İşte bir sonraki deprem hakkında detaylar

Bir sonraki büyük deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Türkiye’de bir sonraki deprem nerede bekleniyor, hangi fay hattında?

HATAY'DAKİ DEPREM BEKLENİYORDU!

Hatay'da yaşanan 6.4'lük büyük deprem sonrası gözler Prof. Dr. Naci Görür'ün Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası yaptığı açıklamalara çevrildi. Naci Görür, yaşanan depremler sonrası stres transferinin yaşandığını ve tehlikedeki iki ili belirtmişti.

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Bir sonraki büyük deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Türkiye’de bir sonraki deprem nerede bekleniyor, hangi fay hattında?

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

Bir sonraki büyük deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Türkiye’de bir sonraki deprem nerede bekleniyor, hangi fay hattında?

Yaptığı açıklamalar arasında Doğu Anadolu Fayı enerjisini boşaltıp azalttığını, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda rahatlama olduğunu belirtti.

Bir sonraki büyük deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Türkiye’de bir sonraki deprem nerede bekleniyor, hangi fay hattında?

SONRAKİ BÜYÜK DEPREM BİTLİS'TE OLABİLİR!

Naci Görür, "Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu."

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