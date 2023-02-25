Bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! Bir sonraki büyük deprem nerede bekleniyor?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Prof. Dr. Naci Görür, "bir sonraki deprem nerede bekleniyor ve ne zaman olacak, kaç şiddetinde olacak?" sorularına katıldığı programlarda ve verdiği röportajlarda yanıt verdi. Fay hatları yaşanan büyük depremle değişiklik gösterirken, bazı illerde artık 200 – 300 yıl daha deprem olmayacağını bildirdi. Bunun yanında yaşanan deprem sonrası bazı bölgeler daha riskli hale gelmiş durumda. Peki, bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Bir sonraki deprem nerede bekleniyor? İşte detaylar