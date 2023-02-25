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Haberler Yaşam Bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! Bir sonraki büyük deprem nerede bekleniyor?
Giriş Tarihi: 25.02.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 11:56

Bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! Bir sonraki büyük deprem nerede bekleniyor?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Prof. Dr. Naci Görür, "bir sonraki deprem nerede bekleniyor ve ne zaman olacak, kaç şiddetinde olacak?" sorularına katıldığı programlarda ve verdiği röportajlarda yanıt verdi. Fay hatları yaşanan büyük depremle değişiklik gösterirken, bazı illerde artık 200 – 300 yıl daha deprem olmayacağını bildirdi. Bunun yanında yaşanan deprem sonrası bazı bölgeler daha riskli hale gelmiş durumda. Peki, bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Bir sonraki deprem nerede bekleniyor? İşte detaylar

Bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! Bir sonraki büyük deprem nerede bekleniyor?

Yaşanan depremler sonrası Naci Görür bir sonraki deprem nerede bekleniyor, ne zaman olacak sorularına yanıt verdi. Üç büyük fay hattı üzerinde yer alan Anadolu levhası, Arap ve Avrasya levhalarının hareketleri nedeniyle büyük depremlere neden oluyor. Peki, Bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar

Bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! Bir sonraki büyük deprem nerede bekleniyor?

HATAY'DAKİ DEPREM BEKLENİYORDU!

Hatay'da yaşanan 6.4'lük büyük deprem sonrası gözler Prof. Dr. Naci Görür'ün Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası yaptığı açıklamalara çevrildi. Naci Görür, yaşanan depremler sonrası stres transferinin yaşandığını ve tehlikedeki iki ili belirtmişti.

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Bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! Bir sonraki büyük deprem nerede bekleniyor?

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

Yaptığı açıklamalar arasında Doğu Anadolu Fayı enerjisini boşaltıp azalttığını, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda rahatlama olduğunu belirtti.

Bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! Bir sonraki büyük deprem nerede bekleniyor?

SONRAKİ BÜYÜK DEPREM BİNGÖL'DE OLABİLİR!

Naci Görür, "Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu."

Naci Görür Hatay depreminden sonra yaptığı açıklamalarda Hatay ve Adana'da beklenen depremlerin Hatay bölümünün gerçekleştiğini, sırada Adana ve Kıbrıs olduğunu belirtti.

Bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! Bir sonraki büyük deprem nerede bekleniyor?

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL UYARISI!

İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.

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