Bir sonraki deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Naci Görür’den kritik deprem uyarısı! Bir sonraki büyük deprem nerede bekleniyor?

SONRAKİ BÜYÜK DEPREM BİNGÖL'DE OLABİLİR!

Naci Görür, "Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu."

Naci Görür Hatay depreminden sonra yaptığı açıklamalarda Hatay ve Adana'da beklenen depremlerin Hatay bölümünün gerçekleştiğini, sırada Adana ve Kıbrıs olduğunu belirtti.