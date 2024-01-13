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Haberler Yaşam Bir telefonla yeniden doğdu: 9 yıl sonra kana kana su içti!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 12:20

Bir telefonla yeniden doğdu: 9 yıl sonra kana kana su içti!

Hasan Alpar, böbrek yetmezliği nedeniyle 9 yıl diyaliz tedavisi görüyordu. Gelen bir telefon ile yeniden hayata tutundu. Organ nakli ile sağlığına kavuştu. 9 yıl sonra kana kana su içmenin mutluluğunu yaşayan Alpar, "Bağışçı aileyle tanışmak istiyorum. Bağış yapan 22 yaşındaymış. Allah ondan razı olsun. Organ bağışıyla hayat kurtuluyor" diye konuştu.

DHA
Bir telefonla yeniden doğdu: 9 yıl sonra kana kana su içti!

Mardin'de oturan Hasan Alpar, 2005 yılında böbrek rahatsızlığı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'ne gitti. İdrar kanallarındaki kist nedeniyle 3 ay tedavi gördü. Bu dönemde şeker hastalığına yakalanan Alpar, 2015 yılında böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi.

Bir telefonla yeniden doğdu: 9 yıl sonra kana kana su içti!

Hasan Alpar, AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde böbrek nakli için sıraya girdi. Antalya'ya yerleşen ve 9 yıl diyaliz tedavisi gören Alpar, uyumlu organ çıkmasıyla böbrek nakli olarak sağlığına kavuştu.

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Bir telefonla yeniden doğdu: 9 yıl sonra kana kana su içti!

Böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre diyaliz tedavisi gördüğünü belirten Hasan Alpar, "2018'de böbrek çıkmıştı. Hemen Akdeniz Üniversitesi'ne geldim. Bana uyumlu olmayınca başkasına nakil yapıldı. Diyalizde çok zorluk çekiyordum. Kendimde değildim. Sık sık düşüp bayılıyordum. Geçen gün diyalizden geldikten sonra Akdeniz Üniversitesi'nden telefon geldi. 'Uygun böbrek çıktı' haberini alınca hemen buraya geldim. Beni ameliyata aldılar, nakil yaptılar. Allah'a çok şükür iyiyim. Yıllardır o telefonu bekliyordum. Çok şükür her şey yolunda" dedi.

9 yıl hasret kaldığı suyu, kana kana içti | Video

Bir telefonla yeniden doğdu: 9 yıl sonra kana kana su içti!

Ailesinden uyumlu donör çıkmadığı için kadavradan nakil yapıldığını anlatan Hasan Alpar, "Bana '1-2 yıl tedavi görürsün, diğer böbreğini de kaybedersin' demişlerdi. Ben de kimsenin canını yakmak istemedim. 7 gün önce kadavradan nakil yapıldı. Böbreğini bağışlayan kişinin ailesine çok teşekkür ederim, Allah rahmet eylesin. Biz bağışçı aileyle de tanışmak istiyoruz. Bağış yapan 22 yaşındaymış. Allah ondan razı olsun. Organ bağışıyla hayat kurtuluyor" diye konuştu.

Bir telefonla yeniden doğdu: 9 yıl sonra kana kana su içti!

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle yıllardır su içemediğini vurgulayan Hasan Alpar, "9 yıldır suya hasret kaldım. 9 yıldır su içmiyorum. Allah'a çok şükür suya kavuştum. Organ nakli sayesinde, nakil olduğumdan beri çok güzel su içebiliyorum" dedi.
AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Organ Nakil Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal, Hasan Alpar'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Hastamız geçen hafta kadavradan böbrek nakli oldu. Hasan bey organ bağışının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek. Hasta suyunu içebiliyor, rahat hareket edebiliyor. Bir süre sonra normal yaşamına dönebilecek" ifadelerini kullandı.

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