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Bir telefonla yeniden doğdu: 9 yıl sonra kana kana su içti!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
12:20
Bir telefonla yeniden doğdu: 9 yıl sonra kana kana su içti!
Hasan Alpar, böbrek yetmezliği nedeniyle 9 yıl diyaliz tedavisi görüyordu. Gelen bir telefon ile yeniden hayata tutundu. Organ nakli ile sağlığına kavuştu. 9 yıl sonra kana kana su içmenin mutluluğunu yaşayan Alpar, "Bağışçı aileyle tanışmak istiyorum. Bağış yapan 22 yaşındaymış. Allah ondan razı olsun. Organ bağışıyla hayat kurtuluyor" diye konuştu.