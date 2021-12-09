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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 116.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 09.12.2021 23:34 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 23:34

Bir Zamanlar Çukurova 116.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!

ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Bir Zamanlar Çukurova 116.son bölüm ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler "Bir Zamanlar Çukurova izle" araştırması yapıyor. Ekrana gelen son bölümde; Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişecektir. Bu başlık altından; Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme linki ve özetine ulaşabilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 116.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova izle! Çukurova Perşembe akşamları ATV ekranlarında yerini alıyor. Dizinin son bölümünde; Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler. İşte Bir Zamanlar Çukurova 116.bölüm izleme linki ve özeti! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova 116.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (116.BÖLÜM)

ABDÜLKADİR'İN TEHDİTLERİ LÜTFİYE'Yİ YILDIRMIYOR

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.

FİKRET VE BETÜL NİŞANLANIYOR

Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.

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VAHAP VE ABDÜLKADİR'İN OYUNU ORTAYA ÇIKIYOR

Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.

ZÜLEYHA'YI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!

Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

Bir Zamanlar Çukurova 116.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!
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Bir Zamanlar Çukurova 116.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!
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