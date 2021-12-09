Bir Zamanlar Çukurova 116.bölüm izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!

ATV ekranlarına Perşembe akşamları gelen Bir Zamanlar Çukurova 116.son bölüm ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler "Bir Zamanlar Çukurova izle" araştırması yapıyor. Ekrana gelen son bölümde; Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişecektir. Bu başlık altından; Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme linki ve özetine ulaşabilirsiniz.