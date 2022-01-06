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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok, bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 06.01.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 17:02

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok, bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak ATV yayın akışı

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizilerin bu hafta yılbaşı sebebiyle yayınlanmadığı biliniyor. Normalde 6 Ocak Perşembe akşamı 120.bölümün yayınlanması gereken yapım ATV yayın akışında görülmüyor. Dizinin hayranları Bir Zamanlar Çukurova neden yok, bu akşam yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok, bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 6 Ocak 2022 Perşembe ve güncel detaylar…

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok, bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak ATV yayın akışı

En son 119.bölümüyle ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova için geri sayım başladı. Her Perşembe akşamı yeni bölümüyle yayınlanan dizi ATV yayın akışı listesinde yer almadı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın neden olmadığı sorgulanacak. Bilindiği gibi yılbaşı haftası sebebiyle pek çok dizi yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok, bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak ATV yayın akışı

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok, bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak ATV yayın akışı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm ara veriyor. 6 Ocak Perşembe akşamı Çin Seddi filmi ATV ekranlarında olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çin Seddi

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Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok, bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak ATV yayın akışı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

ATV dizisi, Bir Zamanlar Çukurova 6 Ocak Perşembe günü ekranlara gelmeyecek. Dizi bu haftayı pas geçmesinin ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı nedeniyle dizilerin ara verildiği biliniyor. Fakat bu hafta dizinin yerine film ekranlarda olacak.

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