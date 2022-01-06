Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok, bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak ATV yayın akışı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

ATV dizisi, Bir Zamanlar Çukurova 6 Ocak Perşembe günü ekranlara gelmeyecek. Dizi bu haftayı pas geçmesinin ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı nedeniyle dizilerin ara verildiği biliniyor. Fakat bu hafta dizinin yerine film ekranlarda olacak.