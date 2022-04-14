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Giriş Tarihi: 14.04.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 21:27

BZÇ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE! 14 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 132. Yeni bölüm izle

Atv canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 132. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları dizinin yayın gününde hız kazandı. Atv'nin uzun soluklu reyting rekortmeni dizisinde bu hafta Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Dizinin bu haftaki bölümünü Atv canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler BZÇ Bir Zamanlar Çukurova 132. Bölüm izle ekranını arıyor. İşte 14 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle ekranı ve detaylar....

BZÇ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE! 14 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 132. Yeni bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 132. Yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımda bu hafta; Fikret'in ağır yaralanmasıyla geri dönen Hakan Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar. Diziyi kaçıranlar veya internet üzerinden takip etmek isteyenlerin gözü BZÇ Bir Zamanlar Çukurova 132. Bölüm izle ekranında. İşte Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle ekranı ve detaylar...

BZÇ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE! 14 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 132. Yeni bölüm izle

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BZÇ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE! 14 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 132. Yeni bölüm izle

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.

BZÇ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE! 14 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 132. Yeni bölüm izle

Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.

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