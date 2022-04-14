BZÇ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE! 14 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 132. Yeni bölüm izle

Atv canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 132. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları dizinin yayın gününde hız kazandı. Atv'nin uzun soluklu reyting rekortmeni dizisinde bu hafta Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Dizinin bu haftaki bölümünü Atv canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler BZÇ Bir Zamanlar Çukurova 132. Bölüm izle ekranını arıyor. İşte 14 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle ekranı ve detaylar....