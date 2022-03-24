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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 129.bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:52
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
12:52
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 129.bölümde neler olacak?
ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 129.bölüm ile bu akşam ekrana gelecek.Yeni bölümde Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve tüm bilgiler…