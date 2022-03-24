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Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:52

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 129.bölümde neler olacak?

ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 129.bölüm ile bu akşam ekrana gelecek.Yeni bölümde Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve tüm bilgiler…

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 129.bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder. Peki Bir Zamanlar Çukurova 129.bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 129.bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 129. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Gerçekten çekerim tetiği!" | Video

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 129.bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha köşeye sıkışıyor konağa haciz geliyor

Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker… Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder. Avukatları ile birlikte konağa gelen Müjdat, parasını alıp haklarından feragat eder ancak bu sırada Kerem Ali'nin kaybolması ortalığı karıştırır.

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