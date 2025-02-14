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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 2. BÖLÜM İZLE | 14 Şubat TRT 1 ekranı ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm izle
Giriş Tarihi: 14.02.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
17:53
"Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Aşk, adalet ve mücadele gibi derin temalar etrafında şekillenen bu dizi, 1990'lı yılların İstanbul'undaki toplumsal sorunları ve suç dünyasını mercek altına alıyor. Başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un etkileyici performanslarıyla dikkat çeken yapım, izleyicilerine sürükleyici bir hikaye sunmayı başarıyor. Dizinin ikinci bölümünü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek isteyenler için "Bir Zamanlar İstanbul"un 2. bölümüne dair detaylar ve TRT 1 izleme ekranı...