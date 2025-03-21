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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 7.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle,tek parça,full HD
Giriş Tarihi: 21.03.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
20:32
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 7.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle,tek parça,full HD
TRT 1'in dizisi her hafta Cuma akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinin 7. bölümü beklenirken, izleyiciler son bölümü izlemek için araştırmalarını sürdürüyor. 21 Mart'ta ekrana gelen son bölümde yaşanacak gelişmeler için ekran başında yerler alındı.Geçtiğimiz bölümde Ali pes etmeden Tuğrul'un liderliğinde aldığı eğitime devam ederken, düşmanları onu ortadan kaldırmak için her yerde aradı. Bu hafta yaşanacaklar merak ediliyor. İşte TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle, tek parça, full HD.