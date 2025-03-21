BİR ZAMANLAR İSTANBUL 7.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle,tek parça,full HD

Seher gazeteciliğe adım atmış ve yazıları büyük yankı uyandırmıştır ama babasıyla arasındaki uçurum derinleşmiştir. Annesinin eve dönmesi için yaptığı ısrar Seher'in aklını çelecek midir? Tüm aile sorunlarını bir kenara bırakan Seher kimsesiz çocuklar için büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikte Ali ve Seher uzun bir süre sonra tekrar bir araya gelir. Aralarındaki bağ ne kadar devam etse de anlatamadıkları şeyler onların birleşmesine engel olur.