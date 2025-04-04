Bir Zamanlar İstanbul 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı gündemde

Bir yanda iki âşık olarak mutlu bir hayat sürebilecek Ali ve Seher, idealleri ve aşkları arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Kızlarından haber alamayan Çetin ve Jale soluğu Ali'lerin evinde soluklarını almışlardır. Kenan, Mithat'ın önderliğinde Ali ve Seher'i kıskıvrak yakalamak için harekete geçse de işin içine polisin girmesiyle çember iyice daralır.