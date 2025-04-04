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Bir Zamanlar İstanbul 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 04.04.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
22:39
Bir Zamanlar İstanbul 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı gündemde
Bir Zamanlar İstanbul 9. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında sorgulanıyor. Alina Boz, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta cuma günleri yayımlanıyor. Son bölümün ardından gelecek haftayı merak eden izleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?