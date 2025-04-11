BİR ZAMANLAR İSTANBUL 9. BÖLÜM İZLE! Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle!

ALİ, KASETİ TRT'YE ULAŞTIRMAK İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYOR

Ali, peşindeki karanlık odaklara rağmen önemli bir görevi tamamlar ve devlet sırlarını içeren kaseti ele geçirir. Kaseti TRT'ye ulaştırmak için zorlu bir yolculuğa çıkan Ali, aynı zamanda kasette adı geçen mühendisleri koruma görevini de üstlenir. Ancak sadece o değil, düşmanları da mühendislerin peşindedir. Bu karmaşık takip oyunu, Ali ve düşmanlarını tehlikeli bir çatışmaya sürükler.