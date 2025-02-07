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Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekildi, hangi tarihlerde geçiyor? TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul'un hikayesi gerçek mi?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
15:46
Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekildi, hangi tarihlerde geçiyor? TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul'un hikayesi gerçek mi?
Bir Zamanlar İstanbul, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Aşk, adalet ve mücadele temalarının işlendiği dizi, 1990'lı yılların toplumsal sorunlarını ve suç dünyasını konu alacak. Dizinin başrollerini ise Cihangir Ceyhan ve Alina Boz paylaşacak. Peki, Bir Zamanlar İstanbul nerede çekildi? TRT1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul gerçek hikaye mi?