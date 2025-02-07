Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekildi, hangi tarihlerde geçiyor? TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul’un hikayesi gerçek mi?

Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher'i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali'nin en büyük destekçisi olacak.