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Haberler Yaşam Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekildi, hangi tarihlerde geçiyor? TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul'un hikayesi gerçek mi?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:46

Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekildi, hangi tarihlerde geçiyor? TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul'un hikayesi gerçek mi?

Bir Zamanlar İstanbul, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Aşk, adalet ve mücadele temalarının işlendiği dizi, 1990'lı yılların toplumsal sorunlarını ve suç dünyasını konu alacak. Dizinin başrollerini ise Cihangir Ceyhan ve Alina Boz paylaşacak. Peki, Bir Zamanlar İstanbul nerede çekildi? TRT1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul gerçek hikaye mi?

Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekildi, hangi tarihlerde geçiyor? TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul’un hikayesi gerçek mi?

TRT 1'in yeni yapımı Bir Zamanlar İstanbul, Cuma akşamları ekranlara gelecek. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un üstlendiği "Bir Zamanlar İstanbul", güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. 90'lı yılların atmosferini yansıtan dizi bu cuma TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Bir Zamanlar İstanbul nerede çekildi? Bir Zamanlar İstanbul gerçek hikaye mi?

Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekildi, hangi tarihlerde geçiyor? TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul’un hikayesi gerçek mi?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin çekimleri İstanbul'un Balat, Fatih, Sultanahmet ve Beyoğlu gibi tarihi semtlerinde yapıldığı belirtiliyor.

Dizinin bazı sahneleri ise dönemin atmosferini detaylı bir şekilde yansıtmak için özel olarak tasarlanmış setlerde çekiliyor.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekildi, hangi tarihlerde geçiyor? TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul’un hikayesi gerçek mi?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GERÇEK HİKAYE Mİ?

Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve A. Kadir İlter'in kaleme aldığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi, 90'ların karanlık atmosferinde geçen, adalet arayışıyla yolları kesişen Ali ve Seher'in hikayesini anlatıyor.

Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekildi, hangi tarihlerde geçiyor? TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul’un hikayesi gerçek mi?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 1. BÖLÜM KONUSU

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali'nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali'nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali'nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti...

Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekildi, hangi tarihlerde geçiyor? TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul’un hikayesi gerçek mi?

Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher'i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali'nin en büyük destekçisi olacak.

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