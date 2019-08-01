Birçoğumuzun hayalini gerçekleştiriyor! Üniversiteli Dilara Türkiye'yi geziyor

Babasının kendisine destek verdiğini işaret eden Özkan, şunları söyledi:

"Ailem ilk gezmeye çıktığımdan beri beni destekliyor. Onlar da sürekli seyahat ediyor. Eylül ayında Gürcistan'la başlayıp dünya turuna çıkmayı hedefliyorum. Artık ne zaman doyum noktasına ulaşırsam o zaman hayatımın geri kalanında fotoğrafçılık yapacağım. Hedefim bilinmeyen yerleri gezip bu güzellikleri insanlara tanıtmaktır. Gittiğim her yerde farklı tepkiler alıyorum. İnsanlar bana neden böyle bir şey yaptığımı soruyorlar. Aslında ben riskli görmüyorum, aksine insanlar misafirperver davranıyorlar. Gittiğim yerlerde güzel iletişim sağlıyorum."