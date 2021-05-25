Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Birçok araç sahibi bunu bilmiyor! Benzin göstergesinin yanında yer alan...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 16:09

Birçok araç sahibi bunu bilmiyor! Benzin göstergesinin yanında yer alan...

Otomobillerde benzin göstergesinin hemen yanında bir ok işareti yer alır. Bu okun ne işe yaradığını biliyor musunuz? Peki gösterge panelinde aniden yanmaya başlayan direksiyon işareti ne anlama gelir? Arabaların gösterge panelinde pek çok ikaz işareti yer alıyor. Bazı zamanlar yanmaya başlayan bu uyarı ışıklarının ne anlama geldiğini anlayamıyoruz. İşte otomobillerin gösterge tablosunda yer alan tüm ikaz işaretleri ve anlamları…

Birçok araç sahibi bunu bilmiyor! Benzin göstergesinin yanında yer alan...

Bazı zamanlar otomobilimizle seyahat ederken gösterge kadranında bir uyarı ışık yandığını görür ve ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalışırız. Otomobillerimizin gösterge panelindeki pek çok uyarı ışığı bizlere otomobilimizle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Biz de tüm bu ikaz işaretlerinin ne anlama geldiğini sizler için derledik. İşte detaylar…

Birçok araç sahibi bunu bilmiyor! Benzin göstergesinin yanında yer alan...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Birçok araç sahibi bunu bilmiyor! Benzin göstergesinin yanında yer alan...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Birçok araç sahibi bunu bilmiyor! Benzin göstergesinin yanında yer alan...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Birçok araç sahibi bunu bilmiyor! Benzin göstergesinin yanında yer alan...

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

SON DAKİKA