HaberlerYaşamBirçok araç sahibi bunu bilmiyor! Benzin göstergesinin yanında yer alan...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 15:52Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 16:09
Birçok araç sahibi bunu bilmiyor! Benzin göstergesinin yanında yer alan...
Otomobillerde benzin göstergesinin hemen yanında bir ok işareti yer alır. Bu okun ne işe yaradığını biliyor musunuz? Peki gösterge panelinde aniden yanmaya başlayan direksiyon işareti ne anlama gelir? Arabaların gösterge panelinde pek çok ikaz işareti yer alıyor. Bazı zamanlar yanmaya başlayan bu uyarı ışıklarının ne anlama geldiğini anlayamıyoruz. İşte otomobillerin gösterge tablosunda yer alan tüm ikaz işaretleri ve anlamları…