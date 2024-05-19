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Biri Fikriye Aybüke Körük’ü diğeri Veli Eren Atay’ı arıyor: Acımız ortak!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
11:38
Kahramanmaraş'taki 6 şubat depreminde Ebrar Sitesi'nin enkazından yaralı olarak kurtulan Fikriye Aybüke Körük, tedavi için İzmir'deki hastaneye getirildi. Taburcu olduktan sonra hastaneden ayrılan Körük'ten 465 gündür haber alamayan annesi Fadime Gökçe ile arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği İzmir'de kaybolan Veli Eren Atay'ın annesi Ebru Atay'ın yolları kesişti. Birbirlerine destek olan iki anne, "Acımız ortak" dedi. Sözleri Türkiye'yi ağlattı.