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Haberler Yaşam Biri Fikriye Aybüke Körük’ü diğeri Veli Eren Atay’ı arıyor: Acımız ortak!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:38

Biri Fikriye Aybüke Körük’ü diğeri Veli Eren Atay’ı arıyor: Acımız ortak!

Kahramanmaraş'taki 6 şubat depreminde Ebrar Sitesi'nin enkazından yaralı olarak kurtulan Fikriye Aybüke Körük, tedavi için İzmir'deki hastaneye getirildi. Taburcu olduktan sonra hastaneden ayrılan Körük'ten 465 gündür haber alamayan annesi Fadime Gökçe ile arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği İzmir'de kaybolan Veli Eren Atay'ın annesi Ebru Atay'ın yolları kesişti. Birbirlerine destek olan iki anne, "Acımız ortak" dedi. Sözleri Türkiye'yi ağlattı.

DHA
Biri Fikriye Aybüke Körük’ü diğeri Veli Eren Atay’ı arıyor: Acımız ortak!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de 7.7 ve Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ etkilendi. Depremde, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde B Blok'taki dairesinde eşi Barış Körük (30) ile oturan Fikriye Aybüke Körük enkaz altında kaldı. Körük'ün annesi Fadime Gökçe, Adana'dan Kahramanmaraş'a gelerek deprem sonrası Ebrar Sitesi B Blok'taki arama çalışmalarını takip etmeye başladı. Çalışmaların 6'ncı gününde damadının cenazesi çıkarılırken, kızına ait bir iz bulunamadı.

Biri Fikriye Aybüke Körük’ü diğeri Veli Eren Atay’ı arıyor: Acımız ortak!

10 GÜN BOYUNCA ENKAZIN BAŞINDA BEKLEDİ

10 gün boyunca enkazın başında bekleyen Fadime Gökçe, enkazda bodrum katına inilmesine rağmen kızına ulaşılamayınca polise giderek kayıp başvurusunda bulunmak istedi, ancak kendisine 5-10 gün sonra başvuru yapması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Adana'ya dönen Fadime Gökçe, 20 Şubat'ta DNA örneği verip, kayıp başvurusunda bulundu.

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Biri Fikriye Aybüke Körük’ü diğeri Veli Eren Atay’ı arıyor: Acımız ortak!

Bu sırada Fikriye Aybüke Körük'ün, depremin ikinci gününde Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirlendi. 10 Şubat'ta hastaneye giriş yaptığı öğrenilen Körük, burada iddiaya göre ayakta tedavi gördükten sonra hastaneden ayrıldı. İzmir'e gelen Gökçe kızını burada da bulamadı. Hastaneye getirilişinin üzerinden geçen 465 günde, Fikriye Aybüke Körük'ten bir haber alınamadı.

Biri Fikriye Aybüke Körük’ü diğeri Veli Eren Atay’ı arıyor: Acımız ortak!

AİLESİNE KENDİSİNİ MERAK ETMEMELERİNİ SÖYLEMİŞ

Marangoz Mehmet Atay ile internetten kıyafet satan Ebru Atay (47) çiftinin 2 erkek çocuğundan büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, geçen yıl 15 Temmuz'da öğle saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşam arkadaşlarıyla beraber Alaçatı'daki eğlence merkezine geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı saat 02.30 sıralarında mekandan ayrıldı.

Biri Fikriye Aybüke Körük’ü diğeri Veli Eren Atay’ı arıyor: Acımız ortak!

Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Veli Eren Atay'ın kaybolmasının üzerinden aradan geçen 309 güne rağmen Veli Eren Atay'dan herhangi bir ses çıkmadı.

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