Korkunç olay 17 Kasım'da yaşandı. Kastamonu İnebolu'da Muhammed Can Köse, boşanma aşamasında olduğu eşi M.K.'nin Ali C. ile birlikte lokantada olduğunu gördü. Olay yerine giden Muhammed Can Köse ile Ali C. ve M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya Muhammed Can Köse'nin ablası M.C. de dahil oldu. Bunun üzerine Ali C., yanında bulundurduğu silah ile Muhammed Can Köse'ye ateş etti. Kalbine isabet eden kurşun sebebiyle Muhammed Can Köse, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklu sanık Ali C. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı.