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Giriş Tarihi: 11.12.2021 07:56 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 07:56

Bitcoin düşer mi, yükselir mi? 11 Aralık 2021 Cumartesi Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeleri ile son durum!

Kripto paralardaki hareketlilikle birlikte Bitcoin geçtiğimiz günlerde düşüşe geçmişti. Süreci takip eden ve canlı durumu merak eden pek çok kişi 11 Aralık 2021 Cumartesi Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde 50 bin seviyelerinden 42 bin dolar bandına gerileyen Bitcoin yatırımcıları endişelendirirken kripto para piyasalarındaki son durum merak ediliyor. Bitcoin düşer mi, yükselir mi? İşte son dakika gelişmeleri ile son durum…

Bitcoin düşer mi, yükselir mi? 11 Aralık 2021 Cumartesi Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeleri ile son durum!

İç ve dış piyasalarla etkileşim halinde olan kripto para piyasası güne hareketli başladı. Dün ABD enflasyon oranının açıklanması üzerine kripto paralarla ilgilenen pek çok kişi 11 Aralık 2021 Cumartesi Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Bitcoin düşer mi, yükselir mi sorusu da bu kapsamda araştırılanların başında yer alıyor. Son ekonomik gelişmeler kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? İşte son dakika gelişmeleri ışığında Bitcoin canlı takip ekranı ve son durum!

Bitcoin düşer mi, yükselir mi? 11 Aralık 2021 Cumartesi Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeleri ile son durum!

11 ARALIK 2021 BİTCOİN KAÇ TL?

Alış: $48.421,20

Satış: $48.421,20

CANLI BİTCOİN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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Bitcoin düşer mi, yükselir mi? 11 Aralık 2021 Cumartesi Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeleri ile son durum!

11 ARALIK 2021 ETHEREUM KAÇ TL?

Alış: $4.048,17

Satış: $4.049,14

CANLI ETHEREUM FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bitcoin düşer mi, yükselir mi? 11 Aralık 2021 Cumartesi Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeleri ile son durum!

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Kripto para borsalarında adeta deprem yaşanıyor. 8 Aralık sabahında kripto para piyasalarında tarihi düşüş yaşandı. 50 bin dolar seviyelerine dönen Bitcoin Cumartesi günü 42 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Bitcoin düşer mi, yükselir mi? 11 Aralık 2021 Cumartesi Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeleri ile son durum!

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.

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