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Haberler Yaşam Bitcoin düşer mi yükselir mi? 15 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 14:59

Bitcoin düşer mi yükselir mi? 15 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu?

Kripto para piyasasıyla ilgili olan vatandaşlar bitcoin son dakika gelişmelerini merak ediyor. ABD enflasyon oranının açıklanması üzerine kripto paralarla ilgilenen pek çok kişi 15 Aralık Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. Bitcoin'in değeri kasım ayının başlarında 67 bin doları (yaklaşık 980 bin TL) geçip zirve yapmıştı. Peki Bitcoin düşer mi yükselir mi? 15 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? İşte son durum…

Bitcoin düşer mi yükselir mi? 15 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu?

Bitcoin düşer mi yükselir mi, son durum ne sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD enflasyon rakamları açıklanınca bitcoin gibi diğer kripto para piyasası da etkilendi. Enflasyonist eğilimlerde yatırımcılar genel olarak güvenli liman altına koşarken, kripto para birimlerinde ise ters etki görüldü. Peki Bitcoin düşer mi yükselir mi? 15 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu?

Bitcoin düşer mi yükselir mi? 15 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu?

15 ARALIK 2021 BİTCOİN KAÇ TL?

Alış: $48.150,80

Satış: $48.150,90

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Bitcoin düşer mi yükselir mi? 15 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu?

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.

Bitcoin düşer mi yükselir mi? 15 Aralık 2021 Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu?

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Kripto para borsalarında adeta deprem yaşanıyor. 8 Aralık sabahında kripto para piyasalarında tarihi düşüş yaşandı. 50 bin dolar seviyelerine dönen Bitcoin Cumartesi günü 42 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti.

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