Bitcoin ne kadar? 3 ayın en düşük seviyesinde! Bitcoin düştü mü, neden düştü, son durum ne?

3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

Son günlerde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Bitcoin, yüzde 5'ten fazla düşüşle 96 bin 400 dolardan 90 bin doların altını test etti. Böylece Bitcoin, kasım ayından bu yana en düşük seviyesi gördü.

En büyük ikinci kripto varlık Ethereum ise 2 bin 800 dolar civarından 2 bin 400 doların altına indi.