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Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 15:21

Bitcoin ne kadar? 3 ayın en düşük seviyesinde! Bitcoin düştü mü, neden düştü, son durum ne?

Kripto para piyasalarında sert dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, lider kripto para biriminin düşüş eğilimini ve piyasadaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, Bitcoin neden düştü? İşte detaylar...

Bitcoin ne kadar? 3 ayın en düşük seviyesinde! Bitcoin düştü mü, neden düştü, son durum ne?

Bitcoin'de sert düşüş! Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen kripto para piyasasında, Bitcoin üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar fiyat hareketlerini merak ederken, piyasalardaki son gelişmeler dikkat çekiyor. Peki, itcoin düştü mü, neden düştü, son durum ne? İşte Bitcoin'de güncel durum…

Bitcoin ne kadar? 3 ayın en düşük seviyesinde! Bitcoin düştü mü, neden düştü, son durum ne?

3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

Son günlerde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Bitcoin, yüzde 5'ten fazla düşüşle 96 bin 400 dolardan 90 bin doların altını test etti. Böylece Bitcoin, kasım ayından bu yana en düşük seviyesi gördü.

En büyük ikinci kripto varlık Ethereum ise 2 bin 800 dolar civarından 2 bin 400 doların altına indi.

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Bitcoin ne kadar? 3 ayın en düşük seviyesinde! Bitcoin düştü mü, neden düştü, son durum ne?

BİTCOİN DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ, SON DURUM NE?

Kripto piyasasında yaşanan düşüş ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ile ilgili açıklamalarının ardından geldi.

Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

Bitcoin ne kadar? 3 ayın en düşük seviyesinde! Bitcoin düştü mü, neden düştü, son durum ne?

Piyasadaki hareketliliğin etkisiyle 285 bin 186 yatırımcı likide oldu. Coinglass verilerine göre vadeli tarafta son 24 saatte toplam 884 milyon dolarlık pozisyon sıfırlandı.

Bitcoin ne kadar? 3 ayın en düşük seviyesinde! Bitcoin düştü mü, neden düştü, son durum ne?

Analistler, Bitcoin'in giderek geleneksel piyasalarla daha fazla ilişki kurduğunu belirtti.

Makroekonomik belirsizliklerin arttığına dikkat çeken analistler, Bitcoin'in kritik bir dönemeçte olduğunu vurguladı.

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