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Bitcoin ne kadar? 3 ayın en düşük seviyesinde! Bitcoin düştü mü, neden düştü, son durum ne?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
15:21
Bitcoin ne kadar? 3 ayın en düşük seviyesinde! Bitcoin düştü mü, neden düştü, son durum ne?
Kripto para piyasalarında sert dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, lider kripto para biriminin düşüş eğilimini ve piyasadaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, Bitcoin neden düştü? İşte detaylar...