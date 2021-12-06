Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, ne zaman yükselecek? Bitcoin'de düşüş sürecek mi, son durum ne? 6 Aralık 2021

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.