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Haberler Yaşam Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, ne zaman yükselecek? Bitcoin'de düşüş sürecek mi, son durum ne? 6 Aralık 2021
Giriş Tarihi: 06.12.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 14:20

Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, ne zaman yükselecek? Bitcoin'de düşüş sürecek mi, son durum ne? 6 Aralık 2021

Bitcoin geçtiğimiz gün son ayların en büyük düşüşünü bir gün içerisinde yaşamış yatırımcılarını tedirgin etmişti. Grafiğindeki bu kırılma sonrası kripto para piyasasının gözü canlı ve anlık rakamlara çevrildi. Bu noktada ise konuyla ilgili olacak "Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu, ne zaman yükselecek?" soruları yanıt aramaya başladı. BTC fiyatındaki bu kırılmanın ardınıdan analistlerden de açıklama geldi. İşte canlı - güncel - anlık BTC Bitcoin fiyatı ve son dakika gelişmeleri...

Bitcoin’de düşüş sürecek mi, son durum ne? 6 Aralık bugün Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yükselecek?

Canlı bitcoin fiyatı... ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşayan kripto para birimleri yaralarını sarmaya çalışıyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.3 yükselirken Ethereum'daki yükseliş yüzde 8'i aşmıştı. Hal böyleyken canlı bitcoin fiyatı araştırmaları hız kazandı. İşte Bitcoin piyasasında son durum ve detaylar...

BITCOIN DÜŞÜŞÜ SÜRECEK Mİ?

Analistler, konuyla alakalı yaptıkları açıklamada kripto para birimlerinin yılbaşına doğru yeni bir atağa kalkabileceğini beklerken canlı bitcoin fiyatı araştırmaları hız kazandı. Haberimizde yer alan ekran üzerinden anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Bitcoin’de düşüş sürecek mi, son durum ne? 6 Aralık bugün Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yükselecek?

Kripto para borsalarında adeta deprem yaşanıyor. 4 Aralık sabahında kripto para piyasalarında tarihi düşüş yaşanıyor. 3 ayda rekor kırarak 70 bin dolar bandına dayanan Bitcoin 42 bin dolara kadar çekildi. Değer kaybı yüzde 22'yi buldu.

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Bitcoin’de düşüş sürecek mi, son durum ne? 6 Aralık bugün Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yükselecek?

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.

Bitcoin’de düşüş sürecek mi, son durum ne? 6 Aralık bugün Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yükselecek?

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Bitcoin’de düşüş sürecek mi, son durum ne? 6 Aralık bugün Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yükselecek?

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.

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