Bitcoin ne kadar, kaç dolar - TL oldu, ne zaman yükselecek? Bitcoin'de düşüş sürecek mi, son durum ne? 6 Aralık 2021

Canlı bitcoin fiyatı... ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşayan kripto para birimleri yaralarını sarmaya çalışıyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.3 yükselirken Ethereum'daki yükseliş yüzde 8'i aşmıştı. Hal böyleyken canlı bitcoin fiyatı araştırmaları hız kazandı. İşte Bitcoin piyasasında son durum ve detaylar...
BITCOIN DÜŞÜŞÜ SÜRECEK Mİ?
Analistler, konuyla alakalı yaptıkları açıklamada kripto para birimlerinin yılbaşına doğru yeni bir atağa kalkabileceğini beklerken canlı bitcoin fiyatı araştırmaları hız kazandı. Haberimizde yer alan ekran üzerinden anlık verilere ulaşabilirsiniz.