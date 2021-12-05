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Haberler Yaşam Bitcoin'den REKOR düşüş! Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? Canlı - Anlık ve Güncel rakamlar!
Giriş Tarihi: 05.12.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 10:38

Bitcoin'den REKOR düşüş! Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? Canlı - Anlık ve Güncel rakamlar!

Son dönemde popüler yatırım aracı haline gelen bitcoin geçtiğimiz gün yaşadığı ani düşüş sonrası binlerce kişinin gündemindeki yerini almıştı. Index üzerinde 11,06% oranında değer kaybederek $50.340,3 seviyesinden işlem görürken Eylül ayından bu yana grafiğinde yaşadığı en büyük bir günlük düşüşü kaydetti. Öte yandan vatandaşar "Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Analistler konuyla ilgili olarak "Bu ay itibariyle 100.000 dolarlık ralliyi görmek mümkün görünmüyor" diyor. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? İşte canlı ve anlık takip ekranı ve tüm detaylar...

Bitcoin’den REKOR düşüş! Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? Canlı - Anlık ve Güncel rakamlar!

Bitcoin anlık ve canlı rakamlar ile gün içerisinde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, geçtiğimiz yedi günde $49.659,5391 ile $59.174,4492 seviyeleri arasında işlem görmüş ve Eylül ayından bu yana gün içerisinde en büyük düşüşünü yaşamıştı. Bu yönde yatırım yapan vatandaşlar "Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Yatırımcıların yaşadığı para kaybı sonrası konu sosyal medyada da gündeme taşındı. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? İşte detaylar...

Bitcoin’den REKOR düşüş! Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? Canlı - Anlık ve Güncel rakamlar!

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Kripto para borsalarında adeta deprem yaşanıyor. 4 Aralık sabahında kripto para piyasalarında tarihi düşüş yaşanıyor. 3 ayda rekor kırarak 70 bin dolar bandına dayanan Bitcoin 42 bin dolara kadar çekildi. Değer kaybı yüzde 22'yi buldu.

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Bitcoin’den REKOR düşüş! Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? Canlı - Anlık ve Güncel rakamlar!

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.

Bitcoin’den REKOR düşüş! Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? Canlı - Anlık ve Güncel rakamlar!

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Bitcoin’den REKOR düşüş! Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? Canlı - Anlık ve Güncel rakamlar!

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.

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