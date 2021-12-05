Bitcoin’den REKOR düşüş! Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? Canlı - Anlık ve Güncel rakamlar!

Bitcoin anlık ve canlı rakamlar ile gün içerisinde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, geçtiğimiz yedi günde $49.659,5391 ile $59.174,4492 seviyeleri arasında işlem görmüş ve Eylül ayından bu yana gün içerisinde en büyük düşüşünü yaşamıştı. Bu yönde yatırım yapan vatandaşlar "Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Yatırımcıların yaşadığı para kaybı sonrası konu sosyal medyada da gündeme taşındı. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? İşte detaylar...