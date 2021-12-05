Bitcoin’den REKOR düşüş! Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? Canlı - Anlık ve Güncel rakamlar!

Son dönemde popüler yatırım aracı haline gelen bitcoin geçtiğimiz gün yaşadığı ani düşüş sonrası binlerce kişinin gündemindeki yerini almıştı. Index üzerinde 11,06% oranında değer kaybederek $50.340,3 seviyesinden işlem görürken Eylül ayından bu yana grafiğinde yaşadığı en büyük bir günlük düşüşü kaydetti. Öte yandan vatandaşar "Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Analistler konuyla ilgili olarak "Bu ay itibariyle 100.000 dolarlık ralliyi görmek mümkün görünmüyor" diyor. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL, düşmeye devam edecek mi? İşte canlı ve anlık takip ekranı ve tüm detaylar...