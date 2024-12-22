"Bi'tıkla kazan çetesi yakalandı! Her dolandırma sonrası"çak" sevinci! İşte o anlar...

"ÇAK" KUTLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Operasyon sırasında çetenin sözde iletişim merkezinde ele geçirilen görüntülerde, şüphelilerin başarılarını kutlamak için birbirleriyle "çak" yaptıkları anlar ortaya çıktı. Bu görüntüler, çetenin ne kadar organize bir şekilde hareket ettiğini gözler önüne serdi.