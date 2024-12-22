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Haberler Yaşam "Bi'tıkla kazan çetesi yakalandı! Her dolandırma sonrası"çak" sevinci! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:31

"Bi'tıkla kazan çetesi yakalandı! Her dolandırma sonrası"çak" sevinci! İşte o anlar...

Sosyal medya üzerinden mağdurları hedef alan dolandırıcılık çetesi, sahte yorumlarla güven sağlayıp, "bi'tıkla kazan, yorum yap kazan" sloganlarıyla dolandırdı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 47 çete üyesini gözaltına aldı. Baskında, çetenin sözde iletişim merkezinde "çak" yaparken kaydedilen görüntüler de ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN
Bi’tıkla kazan çetesi yakalandı! Her dolandırma sonrasıçak sevinci! İşte o anlar...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 ilde dev bir operasyon gerçekleştirdi. Sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yapan "Bi'tıkla Kazan" çetesi, eş zamanlı baskınlarla çökertildi. Operasyonda, çeteye üye 47 kişi yakalanarak Ankara'ya getirildi.

Bi’tıkla kazan çetesi yakalandı! Her dolandırma sonrasıçak sevinci! İşte o anlar...

SOSYAL MEDYA TUZAĞI: "GİRDAP YÖNTEMİ"

Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinde sahte hesaplar ve platformlar kurarak mağdurları tuzağa düşürdü. Sözde para kazandırma vaatleriyle önce mağdurlardan para talep eden çete, sahte yorum ve kazanç hikayeleriyle mağdurların güvenini kazandı. Elde ettikleri paraları farklı hesaplara yatırıp, girdap yöntemiyle izlerini kaybettirdiler.

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Bi’tıkla kazan çetesi yakalandı! Her dolandırma sonrasıçak sevinci! İşte o anlar...

"ÇAK" KUTLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Operasyon sırasında çetenin sözde iletişim merkezinde ele geçirilen görüntülerde, şüphelilerin başarılarını kutlamak için birbirleriyle "çak" yaptıkları anlar ortaya çıktı. Bu görüntüler, çetenin ne kadar organize bir şekilde hareket ettiğini gözler önüne serdi.

Bi’tıkla kazan çetesi yakalandı! Her dolandırma sonrasıçak sevinci! İşte o anlar...

GÜVENLİK KAMERALARIYLA SUÇ ÜSTÜ

Şüphelilerin, mağdurlardan dolandırarak aldıkları paraları ATM'lerden çekerken güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi. Operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyaller, sahte kimlikler ve telefon hatları ise dolandırıcılığın boyutunu ortaya koydu.

Bi’tıkla kazan çetesi yakalandı! Her dolandırma sonrasıçak sevinci! İşte o anlar...

SORGUYA ALINDILAR

Gözaltına alınan 47 şüpheli, Ankara'ya getirilerek sorguya alındı. Asayiş polisi, çetenin bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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