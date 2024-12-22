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"Bi'tıkla kazan çetesi yakalandı! Her dolandırma sonrası"çak" sevinci! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
09:31
"Bi'tıkla kazan çetesi yakalandı! Her dolandırma sonrası"çak" sevinci! İşte o anlar...
Sosyal medya üzerinden mağdurları hedef alan dolandırıcılık çetesi, sahte yorumlarla güven sağlayıp, "bi'tıkla kazan, yorum yap kazan" sloganlarıyla dolandırdı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 47 çete üyesini gözaltına aldı. Baskında, çetenin sözde iletişim merkezinde "çak" yaparken kaydedilen görüntüler de ele geçirildi.