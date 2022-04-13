Bitinya bölgesi neresidir? Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi? İşte tarihi

Atv ekranlarının tarihi dizisi Kuruluş Osman'da adı geçen Bitinya Krallığı tarihiyle diziseverlerin gündemine geliyor. Osmanlı tarihine ışık tutan dizide bu hafta 1299 yılına gelinirken öte yandan diziyi izleyenler "Bitinya ne demek ve neresi?" sorularıyla bu bölgenin tarihteki yerini merak ediyor. Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş olan bu devlet, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüştür. Peki, Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi? İşte tarihi...