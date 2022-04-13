Bitinya bölgesi neresidir? Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi? İşte tarihi

Kuruluş Osman dizisinde yepyeni bir dönem başlıyor. Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu 1299 senesinin gelmesiyle beraber sözü geçen Bitinya bölgesi tarihi ile izleyenlerin de merak konusu haline geliyor. Bu noktada "Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi?" soruları yanıt aramaya başladı. M.Ö. 377 ve M.Ö. 64 yılları arasında Nikomedia başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş bu devlet Trakya kökenlidir. İşte Bitinya tarihi ve detaylar...