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Haberler Yaşam Bitinya bölgesi neresidir? Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi? İşte tarihi
Giriş Tarihi: 13.04.2022 19:17 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 19:18

Bitinya bölgesi neresidir? Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi? İşte tarihi

Kuruluş Osman dizisinde yepyeni bir dönem başlıyor. Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu 1299 senesinin gelmesiyle beraber sözü geçen Bitinya bölgesi tarihi ile izleyenlerin de merak konusu haline geliyor. Bu noktada "Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi?" soruları yanıt aramaya başladı. M.Ö. 377 ve M.Ö. 64 yılları arasında Nikomedia başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş bu devlet Trakya kökenlidir. İşte Bitinya tarihi ve detaylar...

Bitinya bölgesi neresidir? Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi? İşte tarihi

Atv ekranlarının tarihi dizisi Kuruluş Osman'da adı geçen Bitinya Krallığı tarihiyle diziseverlerin gündemine geliyor. Osmanlı tarihine ışık tutan dizide bu hafta 1299 yılına gelinirken öte yandan diziyi izleyenler "Bitinya ne demek ve neresi?" sorularıyla bu bölgenin tarihteki yerini merak ediyor. Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş olan bu devlet, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüştür. Peki, Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi? İşte tarihi...

Bitinya bölgesi neresidir? Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi? İşte tarihi

BİTİNYA KRALLIĞI TARİHİ

Bitinya Krallığı veya Bitinya, M.Ö. 377 ve M.Ö. 64 yılları arasında Nikomedia (İzmit) başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devlet. Aynı zamanda ülke toprakları coğrafî bir tâbir olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bölge de içerisinde bulunur.

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Bitinya bölgesi neresidir? Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi? İşte tarihi

Bölge adını Thak kökenli Bitinlerden almıştır. Herodot, Bitinlerin Trakya'dan Anadolu'ya geçtiğini belirtmektedir.Bu kavimler M.Ö. 11. yüzyıl civarında bölgeye göç etmişlerdi. M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Lidya içerisinde yer alan Bitinya bölgesi, M.Ö. 513/512 yıllarında I. Darius'un Trakya seferinden sonra Hellespontus Frigyası'na bağlandı. Büyük İskender'in M.Ö. 334 yıldındaki Granikos Savaşında Persleri yenmesine kadar da onların yönetiminde kalmıştır.

Bitinya bölgesi neresidir? Kuruluş Osman dizisinde geçen Bitinya ne demek ve neresi? İşte tarihi

Büyük İskender'in komutanı Kalas bölgeyi ele geçirmeye çalışmış, Botiras'ın oğlu Bas Kalas'ı yenmiştir. Bas'ın oğlu Zipoites zamanında Bitinya Krallığı sağlam zeminler üzerine oturtulmuştur. Oğlu I. Nikomedes zamanında ise ülke sınırları genişlemiştir.

M.Ö. 74 yılında IV. Nikomedes krallığı bir vasiyetle Roma İmparatorluğu'na bırakınca, Roma egemenliğine giren bölgeyi Gnaeus Pompeius Magnus tarafından M.Ö. 64 yılında oluşturulan Bitinya - Pontus Eyaleti'ne bağlanmıştır.

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