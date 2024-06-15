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Bitlis Bayram namazı saati! Bitlis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:24
Bitlis Bayram namazı saati! Bitlis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bitlis bayram namaz saati belli oldu. 2024 yılının ikinci bayramı için heyecan dorukta. İnsanların bir araya geldiği, küslerin barıştığı ve iyi dileklerin sunulduğu Kurban Bayramında vatandaşlar camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Peki, 16 Haziran 2024 Bitlis'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Bitlis Bayram namazı saati!