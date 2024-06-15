Bitlis Bayram namazı saati! Bitlis’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bitlis bayram namazı saat kaçta? Bitlis için Kurban Bayramı namaz saati belli oldu. 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek olan bayram için, vatandaşlar heyecanla namaz saatlerini araştırıyor. Tüm illerin namaz saatleri sabah.com.t aracılığıyla duyuruluyor! İşte, Bitlis bayram namazı saati 2024!

BİTLİS BAYRAM NAMAZ SAATİ 2024 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Bitlis bayram namazı saati 2024 bilgileri!