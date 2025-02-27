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Haberler Yaşam Bitlis iftar vakti 2025: Bitlis İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:24

Bitlis iftar vakti 2025: Bitlis İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının bereketini hissetmeye hazırlanan Bitlis'te, oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur vakti ve iftar saati için geri sayıma başladı. Günlerin hızla ilerlemesiyle birlikte imsakiye bilgileri merak edilirken, iftar saat kaçta? sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. Sahurla başlayan bu manevi yolculuk, iftar sofralarında dualarla taçlanacak ve Ramazan'ın huzuru her haneye yayılacak. Oruç tutan vatandaşlar, ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmek için 2025 Bitlis imsakiye bilgileri yayınlandı. İşte Bitlis sahur ve iftar vakti

Bitlis iftar vakti 2025: Bitlis İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte Bitlis'te sahur vakti ve iftar saati için bekleyiş ürüyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar, imsakiye bilgilerini takip ederek iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Bitlis imsakiye detayları ve iftar vakti!

Bitlis iftar vakti 2025: Bitlis İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BİTLİS İMSAKİYE 2025: BİTLİS İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Bitlis başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Bitlis iftar vakti 2025: Bitlis İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk beş günü için Bitlis'teki sahur ve iftar vakitleri aşağıdaki gibidir:

1 Mart Cumartesi

Bitlis İmsak (Sahur) Vakti: 05:16

Bitlis İftar Vakti: 18:11

2 Mart Pazar

Bitlis İmsak (Sahur) Vakti: 05:15

Bitlis İftar Vakti: 18:12

3 Mart Pazartesi

Bitlis İmsak (Sahur) Vakti: 05:13

Bitlis İftar Vakti: 18:13

4 Mart Salı

Bitlis İmsak (Sahur) Vakti: 05:12

Bitlis İftar Vakti: 18:14

5 Mart Çarşamba

Bitlis İmsak (Sahur) Vakti: 05:10

Bitlis İftar Vakti: 18:15

Bitlis iftar vakti 2025: Bitlis İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Bitlis için ilk teravih vakti 19:26 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:26

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:27

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:28

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:29

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 19:30

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:31

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bitlis iftar vakti 2025: Bitlis İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR
Ramazan ayı, manevi huzurun zirveye ulaştığı, dua ve ibadetin yoğunlaştığı mübarek bir aydır. Bu ayda edilen duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan ayında bolca dua edilmesini tavsiye etmiş ve özellikle iftar vakitlerinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini bildirmiştir.
1. İFTAR VAKTİNDE OKUNACAK DUA
İftar, gün boyunca sabırla tutulan orucun açıldığı andır. Bu vakitte edilen duaların kabul edileceğine dair hadisler bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), iftar açarken şu duayı okumuştur:
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Senin verdiğin rızıkla iftar ettim. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve inşallah sevap kesinleşti." Ebu Davud, Savm, 22
Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'de geçen şu dua da iftar vakitlerinde okunabilir:
"Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru!"
(Âl-i İmrân Suresi, 16. Ayet)

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