Haberler
Yaşam
Bitlis iftar vakti 2025: Bitlis İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
12:24
Ramazan ayının bereketini hissetmeye hazırlanan Bitlis'te, oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur vakti ve iftar saati için geri sayıma başladı. Günlerin hızla ilerlemesiyle birlikte imsakiye bilgileri merak edilirken, iftar saat kaçta? sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. Sahurla başlayan bu manevi yolculuk, iftar sofralarında dualarla taçlanacak ve Ramazan'ın huzuru her haneye yayılacak. Oruç tutan vatandaşlar, ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmek için 2025 Bitlis imsakiye bilgileri yayınlandı. İşte Bitlis sahur ve iftar vakti