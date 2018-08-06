Bitlis Kalesi'nde Osmanlı dönemine ait mezar bulundu

Burada yapılan arkeolojik çalışmalara baktığımızda yine Bakanlar Kurulu Kararı ile 2004 yılında Prof. Dr. Kadir Pektaş tarafından çalışmalar yürütülmüştür. 2010 yılında ise Doç. Dr. Gülsen Baş tarafından da kazı çalışmaları yapılmıştır. 2017 yılından bu yana da müdürlüğümüz başkanlığına kazı çalışmaları yürütülmektedir. Kazı çalışmalarında güzel buluntular bulundu. Bugün de kazıyı denetledik. Mimari dokular ve çok sayıda sikkeler bulundu. Bunlarla ilgili de çizimleri ve belgeleme çalışmaları yapılacak. Mimariye yönelik yine koruma tedbirleri alınacak" dedi.