Bitlis Kalesi'nde Osmanlı dönemine ait mezar bulundu

Ahlat Müze Müdür Vekili ve Bitlis Kale Kazı Çalışmaları Başkanı Mikail Erçek, kazı çalışmalarını yerinde denetleyerek açıklamalarda bulundu. Erçek, 'Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ile Ahlat Müze Müdürlüğümüzün Başkanlığında ve Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Korkmaz Şen'in Bilimsel Danışmanlığında biz burada bu yıl bir çalışma başlattık. Burada hedeflediğimiz bazı noktalar var. Bitlis Kalemiz Anadolu mimarisinin örneklerinden biridir. İlk ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak kaynaklardan Büyük İskender'in komutanlarından Bedlis tarafından yaptırılmıştır. Şehir ismini de buradan aldığın ileri sürülmektedir. Tabi stratejik konumuna baktığımızda her çağda ve her önemde önemini koruyan bir kale olduğu anlaşılıyor. Farklı dönemlerde farklı uygarlıklara ev sahibi yapmıştır. Kayıtlardan öğrendiğimize göre 16. yüzyılda büyük bir onarım geçirmiştir. Mimari yapısı konusunda kaynaklar çok kısıtlıdır. Buranın mimari yapısıyla ilgili bize bilgi veren 16. yüzyılda Matrakçı Nasuh'un minyatürü söz konusundur. Minyatürde kalenin iki bölümden oluştuğunu görmekteyiz. İçerisinde hamam, evler ve caminin varlığından bahsediliyor. 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin buraya gelmesi ile beraber kalenin mimarisi ve şehrin sosyal ve kültürel yönüyle alakalı ayrıntılı bilgiler vermiştir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde buranın çevresinin 4 bin metre olduğu, içerisinde de büyük bir han sarayının, hamamın ve 300 evin bulunduğundan bahsetmektedir. Burada yapılan arkeolojik çalışmalara baktığımızda yine Bakanlar Kurulu Kararı ile 2004 yılında Prof. Dr. Kadir Pektaş tarafından çalışmalar yürütülmüştür. 2010 yılında ise Doç. Dr. Gülsen Baş tarafından da kazı çalışmaları yapılmıştır. 2017 yılından bu yana da müdürlüğümüz başkanlığına kazı çalışmaları yürütülmektedir. Kazı çalışmalarında güzel buluntular bulundu. Bugün de kazıyı denetledik. Mimari dokular ve çok sayıda sikkeler bulundu. Bunlarla ilgili de çizimleri ve belgeleme çalışmaları yapılacak. Mimariye yönelik yine koruma tedbirleri alınacak' dedi. Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Danışmanı Dr. Korkmaz Şen ise kalede bulunan mezarın Osmanlı dönemine ait olma ihtimalinin olduğunu belirtti. Şen, 'Kazı çalışmalarımız kapsamında bir mezar ortaya çıktı. Mezarın konumu doğu batı yönlü olup yüzü güneye bakmaktadır. Bu nedenden dolayı biz bunun bir Müslüman mezarı olduğunu düşünüyoruz' dedi. Mezar yaklaşık bir metre aşağıda bulundu. Bulduğumuz mezarın olduğu yer zeminin alt kısmı oluyor. Mezara inen dört basamak merdivende bulundu. Bununla ilgili oradaki plan çizim yapılacak plandaki yeri ve konumu belirlendikten sonra mezarı açıp iskeleti alacağız ve ekip üyelerimizden Antropolog olan Dr. Öğretim Üyesi Bahar Mergen tarafından incelenecek. Laboratuardan çıkan sonuçlara göre ise cinsiyeti yaş tahlili ve ölüm sebebi belirlenecek. Bizim için son derece önemli olan tarihlendirme işi de belli olacak. Ancak daha mezarı açmadık iskeletlerle birlikte içinde başka buluntularda olursa belki Müslüman değil de gayrimüslime de ait olma ihtimali var. Ama elde edilen veriler Müslüman mezarı olduğu anlaşılıyor.