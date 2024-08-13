Bitlis’te korkutan kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

Her iki araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.