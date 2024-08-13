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Giriş Tarihi: 13.08.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:20

Bitlis’te korkutan kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

Bitlis'te otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

Bitlis’te korkutan kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

Feci kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Destumi Köprüsü mevkiinde yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 CGS 245 plakalı otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bitlis’te korkutan kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bitlis’te korkutan kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

Her iki araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Bitlis’te korkutan kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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