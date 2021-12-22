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Haberler Yaşam Bugün Bitlis’te okullar tatil mi? 22 Aralık Bitlis’te okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 07:28

Bugün Bitlis’te okullar tatil mi? 22 Aralık Bitlis’te okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!

Bitlis'te okullar tatil mi, 22 Aralık Bitlis'te bugün okullar tatil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Valilik veya MEB'ten Bitlis'te okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Bitlis'te okullar tatil mi? 22 Aralık Bitlis'te bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil?

Bitlis’te okullar tatil mi? 22 Aralık Bitlis’te bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelirken Bitlis'te okullar tatil mi merak ediliyor. Ülkenin genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ederek 22 Aralık bugün Bitlis'te okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Bitlis'te okullar tatil mi? 22 Aralık Bitlis'te bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!

Bitlis’te okullar tatil mi? 22 Aralık Bitlis’te bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ? 22 ARALIK 2021

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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Bitlis’te okullar tatil mi? 22 Aralık Bitlis’te bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!

HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bitlis’te okullar tatil mi? 22 Aralık Bitlis’te bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!
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