Bugün Bitlis’te okullar tatil mi? 22 Aralık Bitlis’te okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı!

Bitlis'te okullar tatil mi, 22 Aralık Bitlis'te bugün okullar tatil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Valilik veya MEB'ten Bitlis'te okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Bitlis'te okullar tatil mi? 22 Aralık Bitlis'te bugün okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil?