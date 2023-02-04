Bitlis’te okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi edildi?

Kar yağışı uyarısı verilen bir il de Bitlis oldu. Hal böyleyken "Pazartesi Okullar tatil mi edildi?" sorusu özellikle öğrenci ve velilerce yanıt arıyor. Bilindiği üzere Pazartesi normal şartlarda okullardaki sömestr tatili sona eriyordu. Düşen sıcaklıklarla beraber Meteoroloji bazı illerde kar yağışı beklendiğini kaydetti. Peki, Pazartesi günü 6 Şubat 2023 Bitlis'te okullar tatil mi edildi, valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? İşte Bitlis'da okullar tatil mi sorusunun yanıtına dair gelişmeler.