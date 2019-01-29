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  • Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

'te 'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

Terör örgütü 'ya ağır darbeler vuran güvenlik güçleri, örgütün kış üstlenmesi için hazırladığı inleri birer birer imha ediyor. Son haber, 'ten geldi.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.01.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 17:31
Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'lıların kullandığı tespit edilen sığınak, barınak mağara, mevzi ve avcı boy çukurları ele geçirilen malzemelerle birlikte ihma edildi.

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'nın kış üslenmesine yönelik kent merkezine bağlı Sehi Ormanları kırsalında 21-28 Ocak tarihleri arasında 'Şehit Uzman Jandarma IV.Kad.Çvş. Şükrü Çakar 2009-1' operasyonu düzenledi.

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Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

Operasyonda, bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

Operasyonda örgütsel doküman ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. İşte 'Şehit Uzman Jandarma IV.Kad.Çvş. Şükrü Çakar 2009-1' operasyonunda ele geçirilen malzemeler:

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

7 sığınak, 4 mağara, 8 terörist mevzii, 6 avcı boy çukuru, 12 yazlık barınma alanı

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

1 BTÖ eğitim alanı, 4 EYP, 575 kilogram amonyum nitrat, 7 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

188 doçka fişeği, 2 bin 540 adet bixi fişeği, bin 600 adet 5.56 mm çapında fişek, 26 av tüfeği fişeği, 5 roketatar sevk fişeği

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